Paura a Torino esplosione in un appartamento | cinque feriti

Una notte di paura a Torino, dove un’esplosione in un appartamento di via Nizza 389 ha sconvolto la comunità. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente, soccorrendo cinque persone e domando le fiamme che minacciavano altre unità. La scena è ancora sotto controllo, con operazioni di ricerca in corso per garantire la sicurezza di tutti. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi su questa drammatica vicenda.

I vigili del fuoco di Torino sono intervenuti nella notte, intorno alle 3.15, in via Nizza 389, per un’ esplosione avvenuta in un appartamento e il conseguente incendio che ha coinvolto anche altre unità abitative. Secondo quanto riferito dal comando provinciale, sono stati soccorsi tre adulti e due ragazzi, uno dei quali ha riportato gravi ustioni. Sono in corso ulteriori operazioni di ricerca. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Paura a Torino, esplosione in un appartamento: cinque feriti

