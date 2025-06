Paura a Rodi Garganico tre ragazze rischiano di annegare in mare

Un attimo di paura a Rodi Garganico, dove tre ragazze sono state coinvolte in un incidente in mare nonostante le condizioni tranquille del fondale. Le loro urla hanno attirato l’attenzione di un turista napoletano, Ciro Cesario, che prontamente è intervenuto per aiutarle. Fortunatamente, grazie al suo intervento, la situazione si è risolta senza conseguenze gravi, dimostrando quanto sia fondamentale essere sempre vigili durante le giornate di relax in spiaggia.

