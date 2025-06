Paura a Nettuno bimba di 4 anni travolta da un'onda rischia di affogare | salvata da un carabiniere

Un momento di terrore a Nettuno: una bambina di soli 4 anni rischia di essere travolta da un’onda e di annegare, ma la prontezza di un coraggioso carabiniere fuori servizio ha evitato il peggio. La sua tempestiva azione ha fatto la differenza tra tragedia e salvezza. Continua a leggere per scoprire come un gesto di grande valore ha salvato una vita innocente.

Una bambina di 4 anni ha rischiato di affogare a Nettuno dopo essere stata travolta da un'onda mentre si trovava sulla battigia. A salvarla un carabiniere fuori servizio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: nettuno - anni - travolta - onda

In auto con la “coca”; arrestati un uomo di 34 anni e la madre di 71. Trasportavano panetti per un totale di 15 chilogrammi. I due sono residenti a Nettuno - Nella tarda serata di venerdì ad Anzio, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 34 anni e sua madre di 71, residenti a Nettuno, trovati in auto con circa 15 kg di panetti di droga.

Paura a Nettuno, bimba di 4 anni travolta da un'onda rischia di affogare: salvata da un carabiniere.

Paura a Nettuno, bimba di 4 anni travolta da un’onda rischia di affogare: salvata da un carabiniere - Una bambina di 4 anni ha rischiato di affogare a Nettuno dopo essere stata travolta da un'onda mentre si trovava sulla battigia ... fanpage.it scrive

Tragedia in vacanza, Margherita Salvucci muore a 28 anni travolta da un'onda. Choc a Colmurano. Turista si tuffa e prova a salvarla, tutto inutile - Corriere Adriatico - La sorella minore, impaurita, si è allontanata, mentre Margherita è stata travolta da un'onda anomala. Segnala corriereadriatico.it