Paura a Montagnola | dieci auto in fiamme in via Di Giacomo

Un pomeriggio di paura a Montagnola, Roma, dove dieci auto sono state avvolte dalle fiamme in via di Giacomo. Non solo grandi incendi, ma anche un senso di inquietudine tra i residenti, testimoni di un episodio che ha scosso il quartiere. La situazione è sotto controllo, ma resta alta l'attenzione—la sicurezza dei cittadini è la priorità assoluta.

Non solo grandi incendi a Roma oggi. Paura nel pomeriggio di lunedì in via Salvatore di Giacomo, nel quartiere della Montagnola, dove - all'altezza del civico 75 - un vasto incendio ha coinvolto - secondo quanto riferisce a RomaToday l'assessore all'ambiente del VIII municipio Claudio Mannarino. 🔗 Leggi su Romatoday.it

