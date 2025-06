Paura a Milano | il caldo la possibile causa della caduta della scritta Esposto del Codacons

A Milano, il timore si diffonde tra cittadini e autorità dopo il cedimento della scritta 'Generali' sulla Torre Hadid, che ha allarmato l’intera città. L’onda di calore record potrebbe aver contribuito a indebolire la struttura, mentre un vertice tra vigili del fuoco, protezione civile e responsabili Generali valuta le azioni per garantire sicurezza e ripristino. La questione rimane aperta: sarà possibile prevenire simili incidenti in futuro?

All'interno della Torre Hadid alla sommità del quale stamani è ceduta, senza cadere, una delle due scritte 'Generali', provocando allarme, è in corso un vertice a cui partecipano fra gli altri vigili del fuoco, Protezione civile del Comune di Milano, responsabili di Generali per decidere come mettere in sicurezza l'intero edificio e come rimuovere la scritta. Non si esclude che il cedimento sia stato causato dalle alte temperature di questi giorni. Piazza delle Tre Torri rimane interdetta al passaggio. La paura a Milano e gli interventi di sicurezza. Tutta l'area è stata messa in sicurezza. I dipendenti lavorano in smart working.