Patto per l' Abruzzo presenta il progetto Restanza | una strategia integrata per fermare lo spopolamento delle aree interne e montane

Il Patto per l’Abruzzo ha lanciato “Progetto Restanza”, un’iniziativa innovativa pensata per rivitalizzare le aree interne e montane, spesso penalizzate dallo spopolamento. Questa strategia integrata unisce norme e azioni concrete per valorizzare il patrimonio locale e offrire nuove opportunità alle comunità. Un passo decisivo verso un futuro sostenibile e prospero per tutto il territorio abruzzese, dimostrando che la rinascita è possibile e vicina.

Si chiama “Progetto restanza” il pacchetto integrato di iniziative normative e strategiche promosso dal Patto per l’Abruzzo con il fine di valorizzare le aree internemontane della regione e contestualmente contrastare il fenomeno dello spopolamento, che in Abruzzo sta assumendo connotati. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: abruzzo - patto - progetto - restanza

"Quale salute?" Il Patto per l’Abruzzo lancia da Chieti una mobilitazione per difendere il diritto alla cura - A Chieti, il Patto per l'Abruzzo avvia una mobilitazione per difendere il diritto alla cura. Davanti all'ospedale, i consiglieri regionali di opposizione, tra cui Pd, M5s e altri, partecipano all'“operazione verità” sulla sanità abruzzese, guidati da Luciano D’Amico, per denunciare le criticità del sistema sanitario locale e chiedere cambiamenti urgenti.

Patto per l'Abruzzo presenta il progetto Restanza: una strategia integrata per fermare lo spopolamento delle aree interne e montane; Spopolamento aree interne: Patto per l’Abruzzo lancia progetto Restanza; Aree interne, il Patto per l'Abruzzo presenta il Progetto restanza: sanità, trasporti e digitalizzazione tra i principali obiettivi.

Progetto “Restanza”: pacchetto normativo e Stati generali delle aree interne per fermare lo spopolamento - ] ... Scrive ecoaltomolise.net

Patto per l’Abruzzo presenta il progetto Restanza - PESCARA – Si chiama “Progetto restanza” il pacchetto integrato di iniziative normative e strategiche promosso dal Patto per l’Abruzzo con il fine di valorizzare le aree interne/montane della regione e ... Segnala ekuonews.it