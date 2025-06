Pasticceria San Gregorio un trasloco come regalo per gli 80 anni | Affitto troppo caro nuova sede a settembre

La tradizione pasticcera di San Gregorio si prepara a un emozionante cambio di scena, portando con sé ricordi e sapori autentici che attraversano generazioni. Dopo anni di successi e affetto milanese, il trasloco rappresenta un nuovo capitolo: un gesto di rinascita e innovazione, come un dolce svelato con cura e passione—perché anche i cambiamenti più importanti possono essere un regalo, soprattutto a 80 anni.

Milano – Anche i panettoni d’arredamento appesi al soffitto, veri ma trattati per resistere al tempo, hanno i giorni contati. “Chiudiamo il 25 luglio”. Lo annuncia Davide Bernasconi, di 32 anni, che insieme al papà Angelo, di 88, tiene le redini della storica e pluripremiata Pasticceria San Gregorio all’angolo con corso Buenos Aires. Ma non è un addio: “Ci trasferiremo in via Napo Torriani 1 ” a poco più di 400 metri di distanza. E l’insegna resterà la stessa “anche perché saremo adiacenti a via San Gregorio”. Il tempo del trasloco e di un po’ di riposo per poi riaprire dopo l’estate nel nuovo spazio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pasticceria San Gregorio, un trasloco come regalo per gli 80 anni: “Affitto troppo caro, nuova sede a settembre”

