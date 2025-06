Passioni in Tenuta super ospite Alan Friedman

Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile con Alan Friedman e le sue passioni alla Tenuta di Frassineto. Giovedì 3 luglio, il Passioni Festival torna nell’affascinante cornice aretina, offrendo una serata ricca di cultura, attualità e eccellenze. Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di idee, dialoghi e scoperte… Non perdere questa occasione unica di immergerti in un universo di stimoli e ispirazioni.

Un nuovo, imperdibile appuntamento con il Passioni Festival. Giovedì 3 luglio la kermesse culturale aretina torna nella splendida cornice della Tenuta di Frassineto con un evento speciale dal titolo “Passioni in Tenuta”, in una serata all’insegna della cultura, dell’attualità e delle eccellenze. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

