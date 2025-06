Passaporti ritirati agli esperti di terre rare | la Cina blinda il proprio arsenale strategico

In un gesto deciso per blindare il proprio arsenale strategico, la Cina sembra adottare misure che richiamano la sorveglianza sociale, limitando i passaporti dei lavoratori delle terre rare. Secondo il Wall Street Journal, questa strategia mira a controllare i movimenti di chi opera nel settore, prevenendo potenziali fughe di conoscenze sensibili. Un passo che riflette la crescente attenzione di Pechino alla sicurezza nazionale, lasciando spazio a interrogativi sul delicato equilibrio tra innovazione e controllo.

