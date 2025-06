Passaggi | una rassegna di beneficenza che trasforma l’arte in solidarietà

In un angolo di Benevento, dove storia e cultura si incontrano, nasce PASSAGGI: una rassegna benefica che trasforma l’arte in solidarietà. Promossa dalla Compagnia ARGÁ e curata da Gabriele Notari De Luca, questa iniziativa unisce emozione e generosità il 20 e 27 luglio 2025, nei suggestivi scenari della Rocca dei Rettori e dell’Oratorio “Giardini Angela Merici”. Un’occasione unica per vivere l’arte con il cuore aperto, contribuendo a un gesto di grande valore.

A Benevento l'arte si fa solidarietà. Nasce PASSAGGI, rassegna culturale a scopo benefico promossa dalla Compagnia ARGÁ con la direzione artistica di Gabriele Notari De Luca, in programma il 20 e 27 luglio 2025 in due luoghi simbolo della città: la Rocca dei Rettori, antica fortezza longobarda che domina il cuore di Benevento, e l' Oratorio "Giardini Angela Merici", cornice intima e accogliente, immersa nel verde e all'ombra di un maestoso fico secolare. Due appuntamenti che uniscono musica, teatro, danza e parola in un percorso carico di emozioni, ma soprattutto due serate pensate per generare valore sociale, in cui l'arte non è fine a sé stessa ma diventa strumento di incontro, capace di costruire ponti tra le generazioni e offrire un aiuto concreto alla comunità.

