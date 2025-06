Pasian di Prato in festa | 60 anni di sacerdozio di monsignor Rosso Un patrimonio per il Friuli

Pasian di Prato ha riscoperto il valore della comunità nel festeggiare i 60 anni di sacerdozio di Monsignor Angelo Rosso, un vero patrimonio per il Friuli. Un traguardo che testimonia una vita dedicata agli altri e che ieri, domenica 29 giugno, è stato celebrato nella chiesa di San Giacomo Apostolo, con il coinvolgimento di tutta la comunità e figure di rilievo come l’assessore regionale Barbara Zilli, sottolineando l'importanza di un esempio di dedizione e fede.

Sessant'anni di sacerdozio, una vita dedicata agli altri e un punto di riferimento per intere generazioni: Monsignor Angelo Rosso è stato celebrato ieri, domencia 29 giugno, nella chiesa di San Giacomo Apostolo a Pasian di Prato. Un evento che l'assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, ha. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

