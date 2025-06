Partito Democratico Massimiliano Gobbi eletto nuovo segretario provinciale

Partito Democratico prova a rinvigorirsi sotto la guida di Massimiliano Gobbi, eletto nuovo segretario provinciale in un momento cruciale per il centro-sinistra locale. Unendo le diverse anime del partito, Gobbi si appresta a guidare con determinazione e visione futura, pronti a rispondere alle sfide del territorio. La sua elezione, avvenuta sabato scorso a Piacenza Expo, segna un nuovo capitolo di unitĂ e rinnovamento, puntando a rafforzare il ruolo del PD nella provincia.

