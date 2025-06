Parrucchieri ed estetiste abusive | l’allarme estivo che mette a rischio salute ed economia

L'estate porta con sé non solo sole e relax, ma anche un aumento preoccupante di parrucchieri ed estetiste abusive che mettono a rischio salute ed economia. Con il mercato parallelo che esplode, il rischio di trattamenti non sicuri cresce, mentre l'entrata in vigore delle nuove normative europee promette di rivoluzionare il settore.

Il fenomeno dell'abusivismo nel settore dell'acconciatura e dell'estetica esplode durante la stagione estiva, mentre dal 1° settembre 2025 entrano in vigore nuove normative europee che vietano l'uso di sostanze pericolose nei trattamenti per unghie Il boom estivo dell'abusivismo. L'estate rappresenta il momento di massima espansione per il mercato parallelo dell'abusivismo nei settori dell'estetica e dell'acconciatura. Nelle località turistiche, questo fenomeno si manifesta attraverso prestazioni a domicilio non autorizzate, reti di passaparola e piattaforme online che operano al di fuori di ogni controllo normativo.

