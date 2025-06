Parma lunedì rovente | previsti 38°C

parma luned236 rovente previsti 38176c. Comincia un'altra settimana che si preannuncia rovente a Parma: lunedì le temperature massime si attesteranno intorno ai 38°C, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Le nubi aumenteranno nel pomeriggio, portando qualche timida ombra, mentre in serata si prevede qualche debole pioggia. Ma durante la giornata si potrebbe arrivare al picco della calura, mettendo alla prova la resistenza dei parmigiani.

