Parma comincia la stagione | primo allenamento il 15 luglio

Il primo allenamento ufficiale del Parma FC per la stagione 2025 si terrà martedì 15 luglio, segnando l'inizio di una nuova avventura ricca di sfide e obiettivi ambiziosi. Prima di scendere in campo, i giocatori affronteranno visite mediche e test fisici, fondamentali per prepararsi al meglio. Con il supporto dell'Area Performance&Analytics, il club mira a costruire una squadra vincente, pronta a conquistare i cuori dei tifosi.

La pre-season 2025 del Parma comincerà martedì 15 luglio. Il lavoro sul campo dell’allenatore Carlos Cuesta e dello staff tecnico sarà preceduto dalle visite mediche e dai test fisici dell’Area Performance&Analytics a partire dal 12 luglio insieme ai calciatori della Prima Squadra. Il primo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: luglio - parma - primo - comincia

Scamacca e Scalvini pronti per luglio. Posch e Cuadrado sperano per il Parma - Scamacca e Scalvini pronti per luglio, mentre Posch e Cuadrado sperano di unirsi al Parma. L'Atalanta si prepara alla sfida decisiva contro il Parma, che lotta per la salvezza.

Per il 2 luglio al Pride Village (in via Crociferi 40) abbiamo preparato una giornata che è un’esplosione di energia, cultura e lotta e non vediamo l’ora di viverla insieme a voi! Si comincia nel pomeriggio, alle 16:30, con il Ballroom training con Chuck Juicy Cout Vai su Facebook

Il 15 luglio via alla pre-season. Il 20 amichevole a Collecchio con la Primavera, poi l'Austria; “Voci Note”: primo appuntamento il 22 al Teatro Farnese con Paolo Nori e il Trio di Parma; Chi è Carlos Cuesta, il 29enne vice di Arteta scelto dal Parma come allenatore.

Parma, comincia la stagione: primo allenamento il 15 luglio - dai test fisici dell’Area Performance&Analytics a partire dal 12 luglio insieme ai calciatori della Prima Squadra. Riporta parmatoday.it

La Gazzetta di Parma : "Primo allenamento per i crociati, comincia la Serie A" - TUTTOmercatoWEB.com - giovedì 4 luglio 2024, 07:53 Rassegna stampa di Filippo D'Angelo La Gazzetta di Parma oggi in edicola si è concentrata proprio sui crociati in prima pagina. Si legge su tuttomercatoweb.com