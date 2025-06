Parma come il Bronx | pestaggio a colpi di mazza violenza cieca e sangue in via Gramsci

Parma come il Bronx: un incubo di violenza e caos che scuote la città. Ieri sera, in via Gramsci, un episodio brutale ha visto protagonisti giovani, presumibilmente stranieri, coinvolti in una rissa sfrenata con mazze, bastoni e calci. Una scena che ricorda ambienti degradata, lasciando la comunità sgomenta di fronte a una violenza cieca e ingiustificabile. È ora di chiedersi: fino a quando?

Parma come il Bronx. Violenta. Brutale. Aggressiva. Stavolta la location è via Gramsci, i protagonisti ancora una volta ragazzi (probabilmente stranieri) che se le danno di santa ragione. A colpi di bastoni, mazze e finendo la rissa di cui si sono resi protagonisti ieri sera con calci e pugni. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: parma - bronx - colpi - gramsci

Parma come il Bronx: pestaggio a colpi di mazza, violenza cieca e sangue in via Gramsci.

'Ri-scoprire Antonio Gramsci', a Parma la vita e gli scritti - scoprire Antonio Gramsci: le riviste ritrovate, la formazione giovanile, la vita, gli scritti' è il tema della mostra che verrà ospitata dal 9 al 30 ottobre nell'Oratorio Novo della ... Secondo ansa.it

'Ri-scoprire Antonio Gramsci', a Parma la vita e gli scritti - scoprire Antonio Gramsci: le riviste ritrovate, la formazione giovanile, la vita, gli scritti' è il tema della mostra che verrà ospitata dal 9 al 30 ottobre nell'Oratorio Novo della ... Segnala ansa.it