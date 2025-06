Parma arrivano i temporali

Attenzione a Parma: la Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla per temporali intensi martedì 1 luglio. Le condizioni meteorologiche favoriranno lo sviluppo di forti rovesci e possibili danni, soprattutto nelle zone centro-occidentali della provincia. È il momento di prendere precauzioni e restare aggiornati sulle eventuali allerte, per proteggere voi e le vostre proprietà da imprevisti improvvisi.

La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per temporali nella provincia di Parma. Per la giornata di martedì 1 luglio sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati, più probabili sul settore centro-occidentale della regione. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Afa, temporali e pioggia oggi a Parma - Preparati a un inizio settimana all'insegna di afa, temporali e pioggia a Parma. Dopo un pomeriggio in prevalenza poco nuvoloso, le previsioni di 3bmeteo indicano un rapido aumento delle nubi e rovesci destinati a portare circa 9mm di precipitazioni.

Allerta temporali in Emilia Romagna, l’estate infuocata va in pausa - Le zone colpite dall’allerta Allerta gialla quindi nella montagna emiliana ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Temporali in arrivo a Parma e provincia: diramata un'allerta gialla - Allerta GIALLA per temporali nelle province di PC ... Riporta gazzettadiparma.it