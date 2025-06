Parlamento quando vanno in ferie deputati e senatori

Anche i parlamentari italiani, come tutti noi, si concedono una meritata pausa estiva. La chiusura di Senato e Camera dei Deputati avviene generalmente nei primi dieci giorni di agosto, con la ripresa delle attività prevista per la prima metà di settembre. Un mese di ferie che permette ai deputati e senatori di ricaricare le energie prima di tornare a lavorare per il Paese. Ma quali sono le date esatte e come si organizzano le loro vacanze?

Nel 2024 la Camera dei deputati ha chiuso il 7 agosto, mentre il Senato il 9 agosto.

