Parla l’operatore del 118 aggredito a Taranto | Una furia animale mi avrebbe ucciso Siamo soli

A Taranto, un operatore del 118 ha vissuto momenti di puro terrore durante un’aggressione violenta: un vero e proprio furore animale che avrebbe potuto costargli la vita. Con il volto coperto e la voce camuffata, ha raccontato l’orrore di quella domenica, tra paura e dolore. La sua testimonianza ci ricorda quanto siano fondamentali il rispetto e la tutela di chi dedica la propria vita a salvare gli altri.

“Era come un animale. Ho detto alla collega di andarsene, mi dispiaceva per lei. Penso che mi avrebbe ucciso se avesse avuto qualcosa in mano o mi avrebbe ucciso comunque di botte. Ho iniziato a barcollare. Allora mi sono allontanato uscendo dal cancello, ma lui mi ha inseguito e ha continuato a picchiarmi: non so quante botte mi ha dato”. Coperto in volto e con la voce camuffata, l’ operatore del 118 che domenica pomeriggio è stato aggredito a Palagiano, nel Tarantino, ha deciso di parlare. Ha consegnato il drammatico racconto del suo pestaggio alla Fp Cgil alla quale è iscritto. Tutto è avvenuto in pochi minuti: con una collega stava prestando soccorso a un uomo in seguito a una lite famigliare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it