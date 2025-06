Parcaroli e la città dei lavori | Occasioni da non perdere Macerata sta cambiando volto

Parcaroli e la città dei lavori: occasioni da non perdere a Macerata, un luogo in continua evoluzione. Il sindaco imprenditore, come lui stesso ammette, è una figura di grande impegno e responsabilità, capace di portare innovazione e sviluppo. Con cinque anni di leadership alla guida della città e quattro alla Provincia, Sandro Parcaroli ci mostra come l’amore per il territorio si traduca in azioni concrete. La sua visione di progresso sta cambiando volto a Macerata, e le opportunità sono davvero alle porte.

"Il sindaco imprenditore è una bellissima cosa e lo sono, per esempio, quando vado a Roma a trovare i soldi per la città e per la Provincia, anche se poi c’è da sottostare a tante cose". Sandro Parcaroli, nato a Camerino nel 1956, racconta i cinque anni alla guida della città, oltre ai quattro al timone della Provincia. "L’imprenditore – spiega – impiega i soldi suoi e prende decisioni, il sindaco deve stare ancora molto più attento perché deve assumersi sempre dei rischi e i soldi non sono i suoi". Parcaroli, allora rimpiange di non avere accettato la possibilità di correre per diventare consigliere regionale? "Chiedete in giro se si ricordano il nome di un consigliere regionale? Il sindaco è una figura diversa, è chi sta tra la gente". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Parcaroli e la città dei lavori: "Occasioni da non perdere,. Macerata sta cambiando volto"

In questa notizia si parla di: parcaroli - città - lavori - occasioni

L’amarezza del sindaco: Un’occasione persa, la giunta rimane questa; Macerata si vanta, ora è “Città” E il sindaco commosso: «Che orgoglio» (Foto); Occasione storica per cambiare la città.