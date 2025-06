Papa Prevost e Bergoglio la rivelazione | quell’accordo siglato nel 2013

Nel mondo della Chiesa, alcune alleanze si formano nell’ombra e sorprendono per la loro profondità. È il caso del legame tra papa Francesco e papa Prevost, un rapporto che ha radici lontane e una storia ricca di colpi di scena. Il nuovo libro di Christopher White svela i retroscena di questa alleanza inattesa, offrendo uno sguardo esclusivo sulla nascita di un pontificato rivoluzionario. Un racconto che cambierà la vostra prospettiva sulla Chiesa.

Un dissidio lontano, un’intesa inattesa, un rapporto costruito nel tempo e culminato con una delle più sorprendenti elezioni papali della storia recente. Il legame tra Jorge Mario Bergoglio e Robert Francis Prevost, oggi papa Leone XIV, è il cuore di un racconto intenso e documentato che emerge dalle pagine del nuovo libro del giornalista statunitense Christopher White. In “Pope Leo XIV. Inside the Conclave and the Dawn of a new Papacy”, White ricostruisce con precisione giornalistica i passaggi che hanno portato alla nascita di un rapporto decisivo per il futuro della Chiesa cattolica. Leggi anche: Prevost lo sapeva già: scrisse il discorso mentre il Conclave votava Un incontro difficile a Buenos Aires. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it