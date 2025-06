Papa Leone XIV | Fame usata come arma di guerra

Papa Leone XIV denuncia con forza l’uso della fame come arma di guerra, una strategia crudele e insidiosa che colpisce le popolazioni più vulnerabili. In un messaggio toccante durante la 44ª Sessione della FAO, il Papa invita a riflettere sull’atroce inganno di sfruttare la fame per indebolire e dividere, ma anche a riscoprire il valore della solidarietà e della pace. La speranza è che questa voce possa ispirare azioni concrete per fermare questa piaga.

Papa Leone XIV in un messaggio inviato ai partecipanti alla 44esima Sessione della Conferenza Fao: “Oggi assistiamo con desolazione all ‘ uso iniquo della fame come arma di guerra. Affamare la popolazione è un modo molto economico di fare la guerra. Ecco perché oggi, quando la maggior parte dei conflitti non sono combattuti da eserciti regolari ma da gruppi di civili armati con poche risorse, bruciare terre, rubare bestiame, bloccare gli aiuti sono tattiche sempre più utilizzate da coloro che cercano di controllare intere popolazioni disarmate”. “In questo tipo di conflitto – sottolinea Prevost -, i primi obiettivi militari diventano le reti di approvvigionamento idrico e le vie di comunicazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Papa Leone XIV: “Fame usata come arma di guerra”

Papa Leone XIV incontra i media: "No a guerra di parole, pace comincia da ognuno di noi"

Papa Leone XIV: fermare la tragedia della #guerra prima che diventi una voragine irreparabile Accorato appello del Santo Padre a fine Angelus, alla luce delle "notizie allarmanti" dal Medio Oriente dopo il bombardamento Usa su tre siti nucleari iraniani

Dalle guerre in Ucraina e in Medio Oriente, all'elezione di Papa Leone XIV. A #LiveIn Milano @lfaccioli75 ha intervistato il Cardinale Pierbattista #Pizzaballa, Patriarca latino di Gerusalemme.

