Papa Leone | Sgomenta l’uso della fame come arma di guerra Risorse e tecnologie usate per armamenti anziché contro la povertà

Papa Leone XIV denuncia con fermezza come la fame venga utilizzata come arma di guerra, sottraendo risorse e tecnologie che potrebbero invece combattere povertà e malnutrizione. Un appello urgente alla comunità internazionale affinché ridia priorità alla solidarietà e al progresso umano, piuttosto che alimentare conflitti e scontri. È un richiamo potente che invita tutti noi a riflettere sul valore della pace e sul ruolo delle risorse nel costruire un futuro più giusto e sostenibile.

“Oggi assistiamo, sgomenti, all’uso iniquo della fame come arma di guerra. Affamare una popolazione è un modo molto economico per fare la guerra”. E ancora: “Risorse finanziarie e tecnologie innovative vengono distolte dall’obiettivo di sradicare la povertà e la fame nel mondo per la produzione e il commercio di armi “. E’ l’accorato appello di Papa Leone XIV in un messaggio inviato alla Fao che, inevitabilmente, incrocia i temi delle inarrestabili disuguaglianze del mondo con le crisi internazionali che si acuiscono sui diversi fronti del globo. Il pontefice non cita un conflitto in particolare tra quelli in corso e che riempiono le pagine dei giornali negli ultimi anni, dall’ Ucraina a Gaza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Papa Leone: “Sgomenta l’uso della fame come arma di guerra. Risorse e tecnologie usate per armamenti anziché contro la povertà”

In questa notizia si parla di: fame - guerra - papa - leone

A Gaza la fame è usata come arma di guerra: Israele blocca 160mila tonnellate di aiuti alla frontiera - A Gaza, la fame è diventata un'arma nella guerra. Israele blocca 160.000 tonnellate di aiuti, mentre 470.

Papa Leone XIV: fermare la tragedia della #guerra prima che diventi una voragine irreparabile Accorato appello del Santo Padre a fine Angelus, alla luce delle "notizie allarmanti" dal Medio Oriente dopo il bombardamento Usa su tre siti nucleari iraniani e l'im Vai su Facebook

Translate postDalle guerre in Ucraina e in Medio Oriente, all’elezione di Papa Leone XIV. A #LiveIn Milano @lfaccioli75 ha intervistato il Cardinale Pierbattista #Pizzaballa, Patriarca latino di Gerusalemme. “Mai avrei pensato che nel 2025 saremmo arrivati a q Vai su X

Il Papa: far morire di fame la gente scandalo e modo economico per fare la guerra; Papa Leone XIV: far morire di fame “modo economico” per portare avanti le guerre stesse; Papa Leone: “Sgomenta l’uso della fame come arma di guerra.

Papa Leone XIV: “Fame usata come arma di guerra” - Papa Leone XIV in un messaggio inviato ai partecipanti alla 44esima Sessione della Conferenza Fao: “Oggi assistiamo con desolazione all‘uso iniquo della fame come arma di guerra. Segnala msn.com

Papa leone xiv denuncia la fame come arma di guerra e la corruzione che alimenta la crisi alimentare globale - ma sessione della conferenza della Fao, il papa leone xiv ha lanciato un appello forte, denunciando l’uso della fame come strumento di guerra e sottolineando come la corruzione politica ... Secondo gaeta.it