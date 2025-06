Paolo Ferrara e il suo Architecture party tra arte musica e un pizzico di calcio

Napoli si è trasformata in un palcoscenico di creatività e passione, grazie all’evento unico ideato da Paolo Ferrara. L’Architecture Party, tra arte, musica e un pizzico di calcio, ha celebrato la storia della sua azienda in un’atmosfera coinvolgente e innovativa. Tra ospiti illustri e professionisti dall’approccio audace, l’evento ha rafforzato il legame tra estetica e solidarietà sportiva, dimostrando che l’arte può unire mondi diversi e ispirare nuove visioni.

NAPOLI – Arte e architettura, condite dalla passione per il calcio. Questi gli elementi che hanno ispirato l’evento dell’imprenditore Paolo Ferrara, che ha celebrato la storia della sua azienda. Tra le centinaia di ospiti che hanno partecipato allo speciale “Architecture party” organizzato da Visivo Comunicazione, erano presenti anche i componenti della squadra degli architetti Napoli Calcio. Con loro professionisti dalla visione audace e lo spirito intrepido: Dario Raguzzino, Giorgio Marchesi, Mariella Ferrara, Francesco de Lise, Gennaro Polichetti, Paola Astuto. Un evento multisensoriale, dalla materia prima all’arte industriale, intitolato “Casa e atmosfere”, che si è animato a Casoria, per i 40 anni di Dimensione Casa Ferrara e i 100 anni dell’impresa di famiglia, nel settore dell’arredo e del design. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Paolo Ferrara e il suo “Architecture party”, tra arte, musica e un pizzico di calcio

