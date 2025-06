Paola Turci ed Enrico Deregibus aprono il 21° Premio Bindi per la canzone d’autore

Paola Turci ed Enrico Deregibus aprono il 21° Premio Bindi per la canzone d’autore con un incontro speciale tra musica e parole a Santa Margherita Ligure. La grinta, il talento e il magnetismo di Paola, arricchiti dalla collaborazione con Deregibus, promettono una serata indimenticabile che celebra la passione per la musica. Un evento da non perdere, dove il cuore e la talento si incontrano per dare vita a un momento unico, lasciando il pubblico senza fiato.

SANTA MARGHERITA LIGURE – Sarà un incontro fra musica e parole di Paola Turci con il giornalista e operatore culturale Enrico Deregibus il momento clou della prima serata del 21° Premio Bindi per la canzone d’autore. Grinta, talento e determinazione hanno reso unica la cantautrice romana, insieme ad una voce inconfondibile e al magnetismo sul palco. Con undici Festival di Sanremo e molte altre esperienze alle spalle è una artista e una donna con molto da raccontare. A Santa Margherita Ligure il 4 luglio lo farà eseguendo anche alcuni suoi brani e riceverà il Premio Bindi alla carriera 2025. Il festival dedicato a Umberto Bindi proseguirà fino al 6 luglio. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Paola Turci ed Enrico Deregibus aprono il 21° Premio Bindi per la canzone d’autore

