Paola Quattrini | Mi piace il pubblico che contesta

Paola Quattrini, un’attrice che non teme il confronto, svela il suo pensiero sul pubblico che osa contestare e sul mondo dello spettacolo. Dalle battaglie a teatro alle amicizie illustri con Modugno, Corrado e Pupi Avati, la sua carriera è un susseguirsi di emozioni e aneddoti sorprendenti. La sua sincerità rende la nostra lettura avvincente: scopriamo insieme i retroscena di una vita dedicata alla scena e alla passione.

L’attrice: «A teatro non si deve sempre applaudire, altrimenti non c’è gusto. Litigai con Modugno, Corrado era come un padre. Pupi Avati fu fantastico: mi prese senza provino. Le foto su “Playboy”? Ora le tengo nascoste». 🔗 Leggi su Laverita.info