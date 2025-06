pantera il giorno x oggi arriva la lettera figc

Oggi è il giorno della svolta per Pantera: l'attesa lettera della FIGC potrebbe segnare il futuro del club, delineando i requisiti per l'iscrizione al prossimo campionato di Eccellenza Toscana. Tra sogni e sfide economiche, il progetto prende forma, con un possibile azionariato popolare e un bando comunale che aprirà nuove opportunità. Così, tutto è pronto per scrivere il prossimo capitolo della storia sportiva del club...

E’ attesa per oggi a palazzo Orsetti la lettera della Figc contenente i requisiti richiesti per la iscrizione, in sovrannumero, al prossimo campionato di Eccellenza Toscana. Ci sarà anche la data di iscrizione al campionato i soldi da versare a fondo perduto, che dovrebbero oscillare tra 100 e 130mila euro, più altri "consigli" come quello di istituire una specie di azionariato popolare. Bene. A quel punto il Comune pubblicherà il bando e così vedremo quanti e chi saranno i soggetti interessati a far ripartire il calcio rossonero. E’ probabile che qualcuno si auto escluda, per così dire, per palese mancanza dei requisiti richiesti. 🔗 Leggi su Lanazione.it