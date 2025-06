Pallanuoto i convocati dell’Italia di Sandro Campagna per i Mondiali 2025 a Singapore

L’estate 2025 si preannuncia decisiva per la pallanuoto italiana, con i Mondiali di Singapore all’orizzonte. Sotto la guida esperta di Sandro Campagna, gli azzurri si preparano a dare il massimo dal 12 al 24 luglio, con l’obiettivo di riscrivere il loro destino e rivincere il titolo mondiale, lasciando alle spalle le recenti delusioni in finale. La sfida è aperta: i nostri sono pronti a lottare con tutto se stessi.

Dal 12 al 24 luglio ci sarà da lottare per la Nazionale italiana di pallanuoto allenata da Sandro Campagna. Gli azzurri affronteranno la sfida dei Mondiali 2025 a Singapore e vorranno farsi trovare pronti, avendo come obiettivo quello di arrivare in fondo e replicare il successo di Gwangju 2019, dimenticando gli esiti negativi delle due ultime finali iridate disputate: nel 2022 a Budapest (sconfitta contro la Spagna) e l’anno scorso a Doha (ko contro la Croazia). I l Settebello volerà alla volta dell’Asia venerdì 4 luglio, sapendo che la prima partita sarà il 12 contro la Romania. A seguire ci saranno gli incontri con la Serbia (14 luglio) e il Sudafrica (16 luglio). 🔗 Leggi su Oasport.it