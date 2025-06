palio la lupa vince la terza prova

La contrada della Lupa, con il coraggioso Antonio Mula alias Shardana su Ares Elce, conquista la terza prova del Palio di Siena, avvicinandosi sempre più alla grande Carriera del 2 luglio. La corsa, ricca di emozioni e sorprese, ha visto la Chiocciola sorpassata, ma è stata la determinazione della Lupa a prevalere. Domani mattina alle 9 si disputerà la quarta prova: l’attesa cresce, e il percorso verso la vittoria finale si fa ancora più affascinante.

Siena, 30 giugno 2025 – È stata la contrada della Lupa con Antonio Mula detto Shardana su Ares Elce a vincere la terza prova del Palio in vista della Carriera del 2 luglio. Buona la partenza della Chiocciola sorpassata all'inizio del secondo giro dalla Pantera ma è stata la Lupa a prendere la testa alla terza curva di San Martino per poi concludere il terzo giro in prima posizione. Domattina alle 9 è in programma la quarta prova. La seconda prova era stata vinta dalla contrada della Pantera con Arestetulesu e Francesco Caria (Tremendo). Pantera, Valdimontone, Bruco, Oca, Lupa, Istrice, Selva, Drago, Chiocciola, Tartuca di rincorsa: questo l'ordine tra i canapi. 🔗 Leggi su Lanazione.it