Palio di Siena | la Lupa vince la terza prova Con Ares Elce e Shardana

Il Palio di Siena si infiamma ancora una volta, regalando emozioni e colpi di scena. La contrada della Lupa, con i valorosi Ares Elce e Shardana, ha trionfato nella terza prova, consolidando le proprie speranze per la corsa più attesa dell’anno. Tra tensione e passione, le contrade si sfidano in un susseguirsi di emozioni uniche, rendendo questo evento uno dei più affascinanti del panorama italiano. La vittoria della Lupa apre nuove prospettive per la corsa finale, accendendo i cuori dei tifosi.

La contrada della Lupa, con Ares Elce e Antonio Mula, detto Shardana, ha vinto la terza prova del Palio di Siena. Tartuca, Selva, Valdimontone, Chiocciola, Oca, Drago, Lupa, Istrice, Pantera, Bruco di rincorsa: questo l'ordine tra i canapi

