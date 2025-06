Palio dei Rioni di Spilamberto il Fondo Bosco fa il tris di successi

Il Palio dei Rioni di Spilamberto si conferma come una delle tradizioni più amate della città, e quest’anno il Fondo Bosco ha scritto ancora una volta la storia, conquistando il suo terzo trionfo consecutivo nella categoria Top. Con un’epica vittoria per 3-1 sulla Resistenza San Pellegrino, la serata finale ha celebrato non solo i vincitori ma anche un patrimonio di passione, talento e comunità. La festa si chiude con emozioni e sorrisi, lasciando tutti con il desiderio di rivedersi presto.

La serata finale ha incoronato le regine del Palio dei Rioni di Spilamberto. Nella categoria Top il Fondo Bosco batte 3-1 la Resistenza San Pellegrino (reti di Brombin, Lecini e Rebai) e si conferma per il terzo anno di fila, portandosi a casa il prestigioso drappo di Alessandro Giusti. Premiati Mirco Brombin (FB) come mvp, Leonardo Bruzzi (FB) miglior giovane, Matteo Accorsi (San Vito) miglior portiere e Riccardo Zito (RSP) capocannoniere. Nella categoria Over vince il San Vito, che batte 3-1 la Resistenza San Pellegrino. Premiati Francesco Ghiddi (SV) come mvp e Pietro Gabriele (FB) capocannoniere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Palio dei Rioni di Spilamberto, il Fondo Bosco fa il tris di successi

palio - rioni - spilamberto - fondo

