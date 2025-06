Palestre approvati i nuovi criteri per la gestione | c' è anche la valutazione degli eventi

Se sei appassionato di sport e benessere, è il momento di scoprire le novità sulla gestione delle palestre a Bondeno. Con l’approvazione dei nuovi criteri, incluso il sistema di valutazione degli eventi, l’amministrazione punta a garantire trasparenza e qualità nell’assegnazione degli impianti. Questi aggiornamenti rappresentano un passo importante verso un’offerta sportiva più efficiente e accessibile per tutta la comunità, promuovendo uno sport più inclusivo e coinvolgente.

I nuovi criteri di assegnazione per la gestione delle palestre sono stati approvati nell’ultima riunione della Giunta di Bondeno, accanto all’orario di fruizione dei vari impianti sportivi per la stagione 2025-2026. “I criteri di assegnazione comunali vengono applicati quando vi sono. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

