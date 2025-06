Palermo e i suoi cambiamenti | Roberto Alajmo in piazzetta Bagnasco a 20 anni dall' uscita di E' stato il figlio

Palermo, città di contrasti e di misteri, si trasforma sotto i nostri occhi, mantenendo intatta la sua anima. Martedì 1° luglio alle 18.30 in piazzetta Bagnasco, Roberto Alajmo rifletterà sul suo passato e sul presente della città, a vent’anni dalla pubblicazione di "È stato il figlio". Un’occasione unica per scoprire come Palermo abbia saputo reinventarsi senza perdere la propria identità. Perché, alla fine, la vera domanda è: Palermo è ancora Palermo?

“Palermo è ancora Palermo?”. È questa la domanda alla quale si cercherà di rispondere alle 18.30 di martedì 1 luglio in piazzetta Bagnasco. A fare il bilancio di una città che cambia molto, per non cambiare mai, sarà Roberto Alajmo, a vent'anni dall'uscita di "È stato il figlio". A dialogare con. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: palermo - roberto - alajmo - piazzetta

Unione stampa cattolica, eletto il consiglio direttivo di Palermo: è Roberto Immesi il nuovo presidente - Roberto Immesi è stato eletto nuovo presidente dell'Ucsi Palermo, un passo significativo per il giornalismo cattolico in Sicilia.

Nuovo evento in piazzetta Bagnasco! Ì : A vent'anni dall'uscita di "È stato il figlio" : il bilancio di una città che cambia molto, per non cambiare mai. Palermo è ancora Palermo? Dialoga con l'autor Vai su Facebook

Palermo e i suoi cambiamenti: Roberto Alajmo in piazzetta Bagnasco a 20 anni dall'uscita di “E' stato il figlio”; Roberto Alajmo: “Ecco la storia crudele del mio migrante”; Come gli strati di una cipolla da sbucciare: l'anima di Palermo è tutta un cuttigghiu.

Alajmo, Palermo è una cipolla remix - Libri - Ansa.it - Con lo stesso paio di labbra ti può baciare ma può anche morderti. Scrive ansa.it

Roberto Alajmo: "C'è il pericolo della retorica" - la Repubblica - Roberto Alajmo: "C'è il pericolo della retorica" Roberto Alajmo, scrittore e giornalista, autore di "Un lenzuolo contro la mafia", ... Secondo repubblica.it