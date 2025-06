Palermo-Catania si lavora anche per il raddoppio ferroviario | Entro l' anno aperto un tratto di 38 chilometri

Palermo e Catania si avvicinano a un nuovo capitolo di connessione ferroviaria con l'apertura di un tratto di 38 chilometri entro quest'anno. L'assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, ha effettuato un sopralluogo nei cantieri, evidenziando l'importanza di questa opera strategica per migliorare mobilità e sviluppo tra le due città siciliane. Un passo deciso verso un futuro più connesso e sostenibile, che promette di cambiare il volto della regione.

L'assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilitĂ , Alessandro Aricò ha compiuto stamattina un sopralluogo nei cantieri del nuovo collegamento ferroviario Palermo-Catania. Una visita, richiesta dallo stesso Aricò, per verificare lo stato di avanzamento dell'opera, in particolare del lotto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

