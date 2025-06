Palazzolo sull’Oglio si tuffa nel fiume e non riemerge più | morto anziano bagnante

Una tranquilla giornata di primavera si è trasformata in una tragedia a Palazzolo sull’Oglio, dove un anziano bagnante è scomparso nel fiume senza più riemergere. L’incidente, avvenuto vicino alla zona dell’ex Cotonificio Ferrari, ha scosso la comunità locale, lasciando tutti in attesa di ulteriori dettagli. La comunità si stringe intorno ai familiari, sperando in un epilogo positivo mentre le operazioni di ricerca continuano instancabilmente.

Tragedia nelle acque del fiume Oglio lunedì pomeriggio a Palazzolo, all’altezza della località Sgraffigna e non distante dalla zona su cui si affaccia per qualche centinaio di metri l’ex Cotonificio Ferrari, attualmente chiuso. Secondo la prima ricostruzione dei fatti, un uomo dell’età apparente di circa 70 anni, di origini straniere, probabilmente asiatico, la cui identità non è al momento stata diffusa poiché era privo di documenti, ha fatto un tuffo nel corso d’acqua senza più riemergere. In quel punto l’Oglio è profondo e ci sono correnti sotto la superficie. Il recupero e le indagini. Il corpo dell’uomo è stato recuperato a circa 70 metri da dove è stato visto lanciarsi in acqua. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Palazzolo sull’Oglio, si tuffa nel fiume e non riemerge più: morto anziano bagnante

