Palagiano | brutale aggressione al personale del 118 autista colpito con una testata in faccia dal paziente La soccorritrice si è rifugiata nell' ambulanza ma l' uomo soccorso ha messo fuori uso anche il veicolo

Un episodio di inaudita violenza scuote Palagiano, dove un'ambulanza del 118 è stata brutalmente aggredita mentre cercava di prestare soccorso. Un uomo ha colpito l’autista con una testata in faccia, danneggiando anche il veicolo e mettendo a rischio la sicurezza di tutti. La soluzione? Un richiamo forte all’importanza della tutela di chi si dedica alla nostra salute e sicurezza, perché nessuno dovrebbe essere vittima di violenza durante un gesto di umanità.

Di seguito un comunicato diffuso da Asl Taranto: Ancora una brutale aggressione ai danni di un equipaggio del SET 118 a Palagiano, in provincia di Taranto. Ieri pomeriggio la Centrale Operativa 118 di Taranto ha ricevuto una richiesta di soccorso a Palagiano, inoltrata da parte di una signora che chiedeva aiuto per il figlio, un giovane di 32 anni circa, sostenendo che lo stesso era vittima di una aggressione. La Centrale Operativa 118 attivava, con immediatezza, l'ambulanza SET 118 di Mottola 2, il cui equipaggio si recava prontamente sulla scena. Gli autisti-soccorritori nel mentre che incominciavano a prestare soccorso al giovane per cui si era attivato l'intervento, constatavano, da subito, la presenza di uno stato di coscienza profondamente alterato e, di conseguenza, chiedevano prontamente alla Centrale Operativa 118 di inviare sul posto, a supporto, un'ambulanza con infermiere a bordo.