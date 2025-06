Pagelle Inter Fluminense | crollo fisico e mentale a Charlotte! Lautaro stecca ma si salvano in pochissimi

Una partita intensa al Bank of America Stadium di Charlotte, dove l'Inter affronta il Fluminense nell'ottavo di finale del Mondiale per Club. Un crollo fisico e mentale ha condizionato i nerazzurri, con Lautaro che stecca e pochi protagonisti a salvarsi. Scopriamo insieme le pagelle dei protagonisti e come si sono comportati in questa sfida cruciale, analizzando cosa non ha funzionato e chi ha fatto la differenza.

di Giuseppe Colicchia Pagelle Inter Fluminense: i nostri voti ai protagonisti in campo al Bank of America Stadium, per l’ottavo di finale del Mondiale per Club. Finisce qui Inter Fluminense, risultato finale di 0 a 2 nel match valevole per gli ottavi di finale del del Mondiale per Club: queste le nostre pagelle ai nerazzurri protagonisti in campo al Bank of America Stadium di Charlotte. Nerazzurri gelati ad inizio primo tempo dal pressing dei brasiliani e dalla rete di Cano al 3?. Le condizioni del terreno di gioco e il clima non aiutano la squadra di Chivu a fare il proprio calcio, i brasiliani invece rimangono pericolosi ogni qualvolta si affacciano alla porta difesa da Sommer. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pagelle Inter Fluminense: crollo fisico e mentale a Charlotte! Lautaro stecca ma si salvano in pochissimi

In questa notizia si parla di: inter - fluminense - pagelle - crollo

L’Inter batte il River Plate e vola agli ottavi del Mondiale per Club. Ora il Fluminense - L’Inter sorprende ancora, battendo il River Plate e conquistando un prezioso passaggio agli ottavi del Mondiale per Club 2025.

Super Kean e il crollo, improvviso, dell’Inter contro la Fiorentina: più presunzione che logorio. Conte gongola; Juventus-Benfica 0-2, pagelle e tabellino: Crollo bianconero, Vlahovic non c’è più. Florentino annulla Yildiz; L’Inter spaventa i suoi tifosi, Inzaghi: “A Firenze abbiamo sbagliato tutto”.

Inter-Fluminense 0-2, le pagelle: de Vrij (4,5) è una sciagura, S. Esposito (7) non basta - 0 dai brasiliani del Fluminense negli ottavi di finale del Mondiale per club, giocati a Charlotte. Da ilmessaggero.it

Inter-Fluminense 0-2, le pagelle: Thuram impalpabile (4), Sommer distratto (5). Barella ci prova (6). Addio Mondiale per Club - La sfida, valida per gli ottavi di finale del Mondiale per Club, tra Inter e Fluminense si conclude con la vittoria dei brasiliani (2- msn.com scrive