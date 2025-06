PAGELLE E TABELLINO INTER-FLUMINENSE 0-2 | Sommer e de Vrij disastrosi Cano highlander

Un’analisi avvincente di una sfida mozzafiato, quella tra Inter e Fluminense, valida per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. La partita, giocata al Bank of America Stadium di Charlotte, ha messo in evidenza alcune performance sorprendenti e altri passi falsi che hanno deciso l’esito. Scopriamo insieme i voti, i top e i flop di questa emozionante sfida, dove si sono distinti protagonisti e delusioni, svelando i dettagli di questa battaglia calcistica.

Pagelle Inter-Fluminense. INTER Sommer 3. Darmian 4. De Vrij 3. Bastoni 5,5 (71? Carlos Augusto s.v.). Dumfries 5 (53? Luis Henrique 6). Barella 7. Asllani 5 (53? Sucic 5,5). Mkhitaryan 5 (53? V.Carboni 5). Dimarco 5,5. Lautaro 6. Thuram 4 (66? S.Esposito 6,5). All.Chivu 5. FLUMINENSE Fabio 7,5. Ignacio 7. Thiago Silva 7. Freytes 7. Xavier 7.

