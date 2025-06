Pagano e Cherubini ostacoli per Bari e Sassuolo | trattative in stand-by

Pagano e Cherubini ostacolano le trattative di Bari e Sassuolo, ferme in stand-by. Ma questa giornata per la Roma si distingue: una corsa contro il tempo per far emergere le plusvalenze necessarie a rispettare i parametri UEFA. L’attenzione è rivolta soprattutto alla trattativa Abraham-Besiktas, potenzialmente decisiva per chiudere il mercato. Tuttavia, non sono solo gli acquisti esterni a fare la differenza: i giovani giallorossi potrebbero rivelarsi le vere chiavi del futuro.

Un giorno non come gli altri questo per la Roma, in una corsa contro il tempo per far registrare le plusvalenze necessarie a rispettare i parametri dettati con la UEFA. Occhi ovviamente puntati sulla trattativa che sta portando Abraham al Besiktas, che potrebbe risultare decisiva per chiudere questo primo capitolo di mercato, ma non c’è solo l’inglese che può contribuire alla causa. Lente d’ingrandimento puntata sui giovani giallorossi, che possono ancora una volta salvare le casse del club, ed in particolare su Riccardo Pagano e Luigi Cherubini. Due giocatori che si sono messi in mostra in Serie B rispettivamente con e Catanzaro Carrarese nella scorsa stagione e tornati momentaneamente alla base, e benchĂ© entrambi desiderino provare a convincere Gasperini delle loro qualitĂ , un sacrificio potrebbe rivelarsi necessario. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Pagano e Cherubini, ostacoli per Bari e Sassuolo: trattative in stand-by

