Pagamento pensioni luglio | cedolino più ricco e bonus quattordicesima scopri per chi

Il mese di luglio porta con sé non solo la regolare erogazione delle pensioni, ma anche l’atteso bonus della quattordicesima, rendendo questa occasione ancora più speciale per milioni di pensionati italiani. Con un cedolino ricco di sorprese e vantaggi, si apre un periodo di grande sollievo e soddisfazione. Scopriamo insieme chi può beneficiare di queste importanti agevolazioni e come massimizzare i propri diritti.

Il mese di luglio si preannuncia particolarmente interessante per milioni di pensionati italiani. Non solo perché, come da prassi, le pensioni saranno regolarmente accreditate il primo giorno utile del mese, ma anche perché per molti l’assegno sarà decisamente più corposo grazie all’erogazione della tanto attesa quattordicesima. Un’integrazione importante, che andrà a beneficio di chi possiede i requisiti stabiliti dalla legge e che, in alcuni casi, potrà arrivare fino a 655 euro in più rispetto alla rata mensile standard. Il pagamento delle pensioni è previsto per martedì 1° luglio 2025, che rappresenta il primo giorno bancabile del mese. 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it

