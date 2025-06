Paduli protagonista alla storica infiorata di Piazza San Pietro

Gli infioratori di Paduli si sono nuovamente distinti alla celebre infiorata di Piazza San Pietro, portando in scena opere di incredibile bellezza e perfezione. Per il secondo anno consecutivo, questo talentuoso gruppo sannita ha conquistato l’attenzione nazionale, dimostrando che la passione e l’arte floreale possono trasformare una piazza in un capolavoro. Un risultato che rende orgogliosa tutta la comunità di Paduli e rafforza la loro reputazione nel panorama culturale italiano.

