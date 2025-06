Padova l' ultima frontiera della sinistra | poster con uomini che si truccano

Padova si trasforma in un palcoscenico di lotta e inclusione, sfidando gli stereotipi con una campagna che abbatte ogni barriera. I manifesti, con uomini che si truccano, fanno il caregiver o sono casalinghi, sono un messaggio potente: la vera forza sta nella diversità e nel rispetto. Dal 1 al 31 luglio, la città si appresta a vivere un dialogo aperto e rivoluzionario, spingendo tutti noi a riflettere su cosa significhi autenticamente essere uomini.

Il badante, il casalingo e pure quello che si trucca. Sono gli uomini ritratti nei manifesti con cui il Comune di Padova, guidato dal sindaco dem Sergio Giordani, tappezzerà la città dall’1 al 31 luglio per la sua campagna di contrasto alle discriminazioni. In tutto sono cinque i poster che ritraggono degli uomini lontani dal modello maschile. Oltre a quello che si trucca, c’è anche l’uomo che fa il caregiver della nonna, quello che si occupa della casa, quello che fa l’insegnante di asilo al nido, ma anche quello che partecipa alla chat di Whatsapp della scuola del figlio. Foto, accompagnate da scritte, che appariranno su 150 manifesti affissi a Padova per la campagna «Uomini di ogni genere, contro gli stereotipi, per una società più giusta e inclusiva». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Padova, l'ultima frontiera della sinistra: poster con uomini che si truccano

In questa notizia si parla di: uomini - padova - poster - ultima

Visita alla scoperta della Padova che non c’è più tra uomini, storie e palazzi - Conosciamo davvero Padova e le sue meraviglie? Oltre a strade e piazze, ci sono storie affascinanti di chi ha abitato questa città , celebri personaggi e tradizioni uniche.

Congratulazioni all’Avv. Leonardo Arnau, già Presidente del COA di Padova e ora Consigliere del CNF per la nomina a Presidente dell’Osservatorio Internazionale degli Avvocati in pericolo avvenuta ieri a Madrid in occasione dell’Assemblea generale 2025. Vai su Facebook

Padova, l'ultima frontiera della sinistra: poster con uomini che si truccano | .it; Il doppio poster di Cannes è omaggio al cult Un uomo, una donna; Giallo nella Bassa Padovana: uomo di 65 anni trovato morto in casa, sospetto colpo di pistola. Donna in fin di.

Uomini e Donne, ecco quando si terrà l'ultima Registrazione di questa edizione! - MSN - Ecco quando si terrà l'ultima registrazione di questa edizione del dating show di Maria De Filippi. Si legge su msn.com

Uomini e Donne chiude: la data dell’ultima puntata, quando andrà in onda - Blitz quotidiano - L’ultima puntata di Uomini e Donne andrà in onda venerdì 30 maggio, giorno in cui il pubblico saluterà ufficialmente il programma dell’amore dove si sono formate tante coppie. Scrive blitzquotidiano.it