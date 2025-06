Pace in Medio Oriente | la nuova partita di Trump mira a rilanciare gli Accordi di Abramo

pace possibile in Medio Oriente, e ora stiamo lavorando per renderla una realtà concreta. Con il supporto di nuovi alleati e la fine dei principali conflitti, la strada verso la stabilità sembra finalmente più vicina. La strategia di Trump punta a rafforzare gli accordi di Abramo, sperando di portare un cambiamento duraturo nella regione. Ma quali sfide attendono questa nuova fase di pace?

Donald Trump punta sempre di più al rilancio degli Accordi di Abramo. Parlando su Fox News, il presidente americano ha detto che, dopo la conclusione del conflitto con l’Iran, vari Paesi sarebbero pronti ad aderire a queste intese. “Abbiamo alcuni Paesi davvero fantastici in questo momento e penso che inizieremo a metterli a bordo, perché l’Iran era il problema principale”, ha affermato, per poi proseguire: “In realtà pensavo che ci fosse un periodo in cui ritenevo che l’Iran avrebbe aderito agli Accordi di Abramo insieme a tutti gli altri”. L’inviato americano per la Siria, Tom Barrack, ha auspicato che Libano e Siria firmino presto dei trattati di pace con Israele. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Pace in Medio Oriente: la nuova partita di Trump mira a rilanciare gli Accordi di Abramo

