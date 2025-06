Özbek Pres Galatasaray precisa | Nessun colloquio con Calhanoglu ma lo vorremmo!

Dursun Özbek, presidente del Galatasaray, chiarisce la posizione sulla possibile trattativa con l’Inter per Hakan Calhanoglu. Attualmente, nessun colloquio ufficiale, ma il club mostra un interesse concreto e vivo. La situazione rimane aperta e ricca di prospettive, lasciando i tifosi in attesa di sviluppi ufficiali. La prossima mossa potrebbe essere decisiva per il futuro del centrocampista turco e del trasferimento...

Dursun Özbek, Presidente del Galatasaray, ha chiarito l'attuale stato delle cose riguardo la trattativa con l'Inter per Hakan Calhanoglu. Nulla di avanzato, ma interesse estremamente concreto. LA SITUAZIONE – Dursun Özbek non ha rinunciato a esprimere un suo breve commento in merito all'affare tra Galatasaray e Inter per Hakan Calhanoglu, al momento lungi dall'essere definito. Il caso, che ha tutte le caratteristiche per diventare una telenovela di mercato, si fonda sulla premessa secondo cui il centrocampista nerazzurro intenda tornare in patria per vivere una nuova fase della sua carriera. Per farlo, però, il numero 20 dell'Inter deve garantire alla società nerazzurra un'offerta di almeno 25 milioni di euro.