Ovs Arezzo Lavoratori in stato di agitazione | Qui la situazione è insostenibile

In un momento cruciale per OVS Arezzo, con 160 lavoratori in stato di agitazione, la situazione si fa insostenibile. Luigi Marciano, responsabile Uiltucs Toscana, sottolinea l'importanza di ascolto, rispetto e risposte concrete per chi ogni giorno dà il massimo. La tensione cresce, e ora più che mai, è fondamentale fare chiarezza su quanto sta accadendo ai dipendenti, affinché si possa trovare una soluzione che tuteli diritti e dignità di tutti.

"Le lavoratrici e i lavoratori di Ovs meritano ascolto, rispetto e risposte concrete". A dirlo è Luigi Marciano, responsabile Uiltucs Toscana per l’area di Arezzo che, all'indomani della proclamazione dello stato di agitazione sindacale, interviene pubblicamente per spiegare cosa sta accadendo ai. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: arezzo - stato - agitazione - lavoratori

Arezzo, morti all’Archivio di Stato: 4 condanne e 7 assolti - Un verdetto pesante segna la vicenda delle morti all'Archivio di Stato di Arezzo. Quattro dirigenti sono stati condannati per la morte di Filippo Bagni e Piero Bruni, deceduti nel 2018 a causa di una fuoriuscita di gas argon.

Appalto multiservizi Gsk Siena e Rosia: apertura stato di agitazione lavoratori delle aziende di pulizie Sodexo Italia spa e somministrati Adecco Vai su Facebook

Ovs Arezzo. Lavoratori in stato di agitazione: Qui la situazione è insostenibile; Fcl, 22 lavoratori in agitazione: No al trasferimento ad Arezzo; Lavoratori pulizie in stato di agitazione, il caso in Regione.