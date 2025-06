Ovs 1,5 mld di ricavi ha messo gli occhi su Kasanova

Ovs, con i suoi 15 miliardi di ricavi complessivi, si prepara a un nuovo capitolo strategico: secondo indiscrezioni, l'azienda avrebbe messo gli occhi su Kasanova, il noto retailer di articoli per la casa. Dopo aver rilanciato marchi come Upim, Stefanel e Les Copains, il gruppo potrebbe espandersi ulteriormente nel segmento retail, consolidando la propria posizione e aprendo nuove prospettive di crescita nel mercato italiano e non solo.

