Ospedale di Perugia premio nazionale al professor Carlo Cagini | Frutto di un lavoro di squadra

L'ospedale di Perugia si distingue ancora una volta, questa volta premiando l'eccellenza e il lavoro di squadra. Il professor Carlo Cagini, direttore della Clinica Oculistica del Santa Maria della Misericordia, ha ricevuto il prestigioso premio nazionale Asklepios per la Buona Sanità 2025, promosso dall'Associazione Nazionale Cavalieri della Repubblica. Il riconoscimento è stato assegnato "per l'eccezionale impegno e innovazione nella cura e nella ricerca oculistica", un traguardo che consacra l'eccellenza del nostro sistema sanitario.

