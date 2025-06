Osimhen la Juventus fa sul serio L’obiettivo è avere il sì di Victor Di Marzio

La Juventus si è ufficialmente messa in testa di portare Victor Osimhen in bianconero, puntando a sorprendere il mercato di fine giugno. Secondo Gianluca Di Marzio, l’interesse è concreto, ma ancora manca il sì dell’attaccante nigeriano e un’intesa col Napoli. La corsa all’obiettivo 2023 si infiamma: il futuro di Osimhen potrebbe essere ancora tutto da scrivere. Restate sintonizzati per gli sviluppi decisivi.

Gianluca Di Marzio lancia la notizia di calciomercato di fine giugno e inizio luglio. Nulla di nuovo, però Di Marzio dà l'ufficialità dell'interesse della Juventus per Victor Osimhen. La Juventus però al momento non ha nemmeno il sì dell'attaccante nigeriano del Napoli. E men che meno ha un accordo col Napoli. Scrive Di Marzio: La Juventus fa sul serio per Victor Osimhen: le ultime Mentre si prepara alla complicata sfida contro il Real Madrid valida per gli ottavi di finale del Mondiale per Club, la Juventus continua a lavorare sul mercato.

In questa notizia si parla di: marzio - juventus - osimhen - victor

