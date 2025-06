Osimhen Juventus svelato il piano per arrivare al bomber nigeriano! Il motivo dietro ai contatti con l’entourage | in caso di via libera al trasferimento… Cosa può succedere

La Juventus ha svelato il piano segreto per assicurarsi Victor Osimhen, il bomber nigeriano che potrebbe rivoluzionare l’attacco bianconero. Con contatti stretti con il suo entourage e un’idea chiara in mente, i dirigenti juventini sono pronti a muoversi se arriverà il via libera. Cosa potrebbe succedere nelle prossime settimane? Scopriamo insieme le mosse che potrebbero cambiare il destino del calciomercato Juventus.

Osimhen Juventus, svelato il piano per arrivare al bomber nigeriano: tutti gli ultimi aggiornamenti. Il nome in cima alla lista del calciomercato Juve è quello di Victor Osimhen. L’attaccante del Napoli, seguito da tempo dai bianconeri, è considerato il profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo di Tudor, che lo ha indicato come priorità assoluta. La Juve, come riportato da Gianluca Di Marzio, ha intensificato i contatti con il giocatore nel corso del weekend, con l’obiettivo di strappare il suo gradimento al trasferimento. Solo dopo il via libera del nigeriano si passerà alla fase più delicata: trattare con il Napoli sulla clausola rescissoria e sull’eventuale formula dell’operazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com