Osimhen Juve Sky | i bianconeri fanno sul serio! È un’idea sempre più concreta | contatti nel weekend col giocatore Il punto sul possibile colpaccio in attacco

La Juventus è determinata a regalarsi un colpo di grande impatto: Victor Osimhen. Dopo settimane di voci e trattative, i bianconeri hanno intensificato i contatti nel weekend, avvicinandosi al possibile grande acquisto in attacco. La notizia, rilanciata da Sky e confermata da Gianluca Di Marzio, apre uno scenario inedito per il calciomercato della Juve. Resta da capire se questa volta la trattativa si concluderà positivamente, ma l'interesse è più forte che mai.

PAROLE – «La Juve fa davvero sul serio per Osimhen. Ci sono stati contatti nel weekend per avere il suo sì e l'accordo economico per poi andare dal Napoli e trattare la clausola. Non è solo il primo obiettivo ma è una cosa che sta diventando concreta nelle ultime ore».